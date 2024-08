Lazio, ecco il dato degli abbonamenti! Riapertura in vista?

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa la seconda fase della campagna abbonamenti, riaperta dopo la sfida Lazio-Venenzia. Il dato definitivo, come riferito dal responsabile marketing della società biancoceleste Marco Canigiani ai microfoni ufficiali del club, è di 27.800 tessere sottoscritte, ma potrebbe essere temporaneo. C’è la possibilità, ancora da valutare, che la campagna “One Faith, One Passion” possa essere riaperta per qualche giorno dopo la gara casalinga col Milan.

