Lazio, errore dal dischetto per Immobile: ma Ciro sa come rialzarsi

Gli errori aiutano a crescere e anche per Ciro Immobile sarà così. All Dall'Ara, il bomber della Lazio si è fatto neutralizzare un rigore da Skorupski nel primo tempo che si è rivelato decisivo per l'andamento del match. Ottanta secondi più tardi infatti il Bologna ne approfitta e trova il gol del momentaneo 1-0 con Mbaye. Il numero 17 biancoceleste ha fallito l'occasione per mettere il suo quindicesimo timbro stagionale in campionato e per trovare questo benedetto gol numero 150 in Serie A. Ciro e la Lazio hanno tutto il tempo per rifarsi e per dimenticare queste due brutte sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna. Covid-19 permettendo, martedì ci sarà il Torino che può rappresentare l'occasione giusta per voltare subito pagina soprattutto per Immobile che, nonostante stia combattendo da tempo con una tendinite e dunque la sua condizione fisica non sia delle migliori, ha tanta voglia di farsi perdonare e di dimostrare che la squadra se la giocherà fino in fondo per un posto in Champions League.

BOLOGNA- LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

BOLOGNA-LAZIO, I NUMERI DEL MATCH

TORNA ALLA HOME