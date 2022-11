Lazio, Felipe Anderson e quel retroscena sulla Roma: l'offerta di Aldair

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol rifilati alla Roma, l'uomo-derby è Felipe Anderson. Domenica, Pipe ha incontrato ancora una volta l'acerrima nemica della Lazio ma che in passato poteva essere anche la sua squadra. Strano non è vero? Perché prima di arrivare alla Lazio come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Aldair, ex giallorosso, lo aveva segnalato alla Roma. Non solo, il brasiliano aveva persino parlato con la sorella Juliana perché avvocato e rappresentava Pipe. Di questo retroscena molto curioso se lo ricorda anche lo stesso Aldair che ha dichiarato: «Peccato per la Roma, si vedeva che Felipe era un ragazzo di talento, non so perché non lo presero in considerazione. Due anni dopo giocò anche nella Nazionale Olimpica. Adesso ha più esperienza, è migliorato. Un bel giocatore». Ebbene sì perché, ancor prima della parentesi di Pedro, con la Roma che ha ben deciso di scartarlo dalla rosa per poi farlo arrivare alla Lazio, anche Felipe fu "graziato" di non esser stato scelto dagli storici rivali. E il bello è che ad accorgersene fu solo Aldair che riuscì solo lui a intuire che Felipe, dopo il Santos, avrebbe avuto una grande carriera esponenziale. Pochi mesi dopo l’agente Zavaglia cominciò a parlare con Tare fino ad arrivare, dopo un cammino tortuoso, al romantico arrivo alla Lazio. Evidentemente il destino ha giocato un ruolo importante perché ad oggi Felipe si è ritrovato a punire la Roma per ben tre volte e l'ultima ha fatto ancora più rumore.