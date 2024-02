Lazio | Felipe Anderson, la Juve tentenna: il rinnovo è possibile

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

Con una vera e propria inversione a U, Felipe Anderson e la Lazio hanno rimesso in piedi le possibilità circa un accordo di rinnovo, nonostante l'interesse manifestato da altri club, tra cui la Juventus. Il contratto del calciatore brasiliano è in scadenza a giugno 2024, e finora le discussioni su un possibile rinnovo sembravano in stallo.

La Juventus Osserva da Vicino



Sebbene la Juventus abbia mostrato interesse per Anderson, finora non si è concretizzato un vero e proprio affondo per il giocatore. Questa situazione lascia aperta la porta a trattative con altre squadre, ma la Lazio resta la prima scelta per il calciatore. La volontà di non lasciarsi scappare l'opportunità di continuare il rapporto costruito negli anni spinge entrambe le parti a cercare un accordo.

Riprendono i Colloqui



Si sono dunque riallacciati i contatti tra il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, e l'agente di Felipe Anderson (sua sorella ndr), dimostrando la volontà comune di esplorare tutte le possibilità per un rinnovo. "Zero rimpianti, nessuna volontà di gettare al vento quanto di buono fatto negli anni," è il pensiero condiviso che guida le discussioni in vista di futuri incontri.

Un Futuro alla Lazio?



Gli incontri previsti nelle prossime settimane potrebbero essere decisivi per delineare il futuro di Anderson. Un accordo di rinnovo non solo darebbe nuova linfa e serenità al giocatore ma potrebbe anche assicurargli di terminare, o quasi, la sua carriera con la maglia della Lazio. Questa prospettiva rafforzerebbe ulteriormente il legame tra Anderson e il club romano, confermando la sua dedizione e il suo impegno verso la squadra che lo ha visto crescere e affermarsi nel panorama calcistico internazionale.

La Juventus Rimane alla Finestra



Mentre le trattative tra Anderson e la Lazio procedono, la Juventus rimane in attesa, pronta a cogliere qualsiasi opportunità che potrebbe emergere da questa situazione fluida. Tuttavia, l'attenzione è tutta rivolta alla possibilità di un rinnovo che potrebbe segnare un capitolo importante nella carriera di Felipe Anderson e nella storia recente della Lazio.

