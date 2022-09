Lazio, finalmente Casale: contro il Verona l’esordio dell’ex

Dopo settimane di attesa finalmente è arrivato il suo giorno. Nicolò Casale, arrivato questa estate nel corso della finestra estiva di mercato, è pronto per fare il suo esordio in campionato con la maglia della Lazio. Era l’unico tra i nuovi acquisti che ancora non aveva avuto l’opportunità di farsi vedere in campo, suscitando così la curiosità di tifosi e addetti ai lavori che impazienti tanto quanto lui aspettavano questo momento. Attimi speciali dunque per il difensore che sicuramente ricorderà con orgoglio, nel giorno in cui si ritrova ad affrontare il suo passato ecco che inizia ufficialmente la sua avventura con la maglia biancoceleste. Forse un segno del destino.

