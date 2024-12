Lazio, Gila non si pone limiti: "Scudetto? Vi dico che..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Se Lukaku non è mai stato pericolo, gran parte del merito è di Mario Gila che nella partita del Maradona, tra Napoli e Lazio, è stato a dir poco perfetto. Il centrale spagnolo ha annullato l'attaccante belga e intervenendo in conferenza stampa dopo il triplice fischio ha esultato per la prestazione, non escludendo il pensiero Scudetto.

Cercavi questa prestazione dopo l'errore di Parma?

"Sì, è stata una partita difficile, come linea difensiva dovevamo essere tutti concentrati e non solo per Lukaku, dovevamo essere pronti. La prestazione è stata spettacolare e si è visto in partita che non abbiamo subito gol, facendo clean sheet e abbiamo vinto con il lavoro in attacco".

Quanto è difficile preparare una partita come una squadra contro il Napoli che ha cambiato squadra?

"Difficile, ma siamo una squadra che lavora con venti giocatori per un obiettivo. Hanno fatto una partite splendida quelli che hanno giovato in Coppa Italia, sapevamo che questa sarebbe stata molto difficile ed eravamo pronti per affrontarla. Con il lavoro siamo stati capaci di battere due volte il Napoli".

Qualco sogno c'è?

"L'obiettivo è guardare partita per partita con umiltà. Sicuramente arriveranno partite con molte difficoltà, ma faremo punti come oggi che siamo riusciti a vincere, continuando così possiamo guardare lassù, guardare alla Champions. Lo Scudetto è una strada lunga, ma niente è impossibile, lavoriamo partita per partita".

