Lazio, i convocati di Baroni per il Nizza: ci sono Patric e Gigot

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Nizza, partita valida per la seconda giornata di Europa League e in programma alle 18.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesto scenderanno in campo per conquistare i tre punti in palio e dare continuità al cammino iniziato con la Dinamo Kiev. In tal senso, Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera, dove figurano anche i nomi di Patric e Gigot.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Tavares;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.