Lazio, i numeri senza Immobile e Milinkovic non sono incoraggianti: il dato

Il mister biancoceleste rischia di dover giocare la sua prima gara senza i suoi due senatori. A Inzaghi è successo sette volte...

Maurizio Sarri rischia domenica di dover giocare la sua prima gara da allenatore della Lazio senza i due giocatori più rappresentativi: Sergej Milinkovic Savic e Ciro Immobile. L'assenza del serbo è certa vista la squalifica per somma di ammonizioni dopo l'assurdo giallo ricevuto contro la Salernitana. Il capitano proverà un recupero in extremis, ma non è detto che possa farcela. Dal 2016, anno di arrivo del bomber nella Capitale, sono veramente poche le occasioni in cui Inzaghi ha dovuto o voluto rinunciare a entrambi. In totale su 309 partite sono solo sette le sfide saltate dai due senatori e il bilancio non è positivo: una vittoria, un pareggio e ben 5 ko. Un solo precedente in campionato contro il Sassuolo nell'ultima sfida dell'era Inzaghi con i neroverdi che si sono imposti per 2-0. Gli altri sei incontri sono tutti in Europa League dove il piacentino era solito fare massicce rotazioni, soprattutto a qualificazione raggiunta o dopo l'eliminazione. L'unico successo è all'Olimpico contro il Cluj nel novembre del 2019 nel match deciso da Correa. Nel 2017/18 è arrivato il pareggio in casa contro il Vitesse e il ko contro lo Zulte Waregem. Le altre tre sconfitte sono dell'edizione 2018/19 con Apollon Limassol (2-0), Eintracht Francoforte (1-2) e Siviglia (0-1), le ultime due davanti al proprio pubblico. Ecco l'elenco delle sfide nel dettaglio.

LAZIO SENZA IMMOBILE E MILINKOVIC

Lazio - Vitesse 1-1 Europa League 2017/18

Zulte Waregem - Lazio 3-2 Europa League 2017/18

Apollon Limassol - Lazio 2-0 Europa League 2018/19

Lazio - Eintracht Francoforte 1-2 Europa League 2018/19

Lazio - Siviglia 0-1 Europa League 2018/19

Lazio - Cluj 1-0 Europa League 2019/20

Sassuolo - Lazio 2-0 Serie A 2020/21