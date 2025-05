Lazio, il silenzio di Sarri e la possibilità Gattuso: i dettagli sull'incontro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La caccia al futuro allenatore della Lazio prosegue, in attesa che la società si incontri con Marco Baroni per definire ciò che sembra inevitabile: l'addio. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato come Maurizio Sarri fosse un nome concreto per la panchina biancoceleste. Il tecnico toscano è il profilo maggiormente gradito dal direttore sportivo Angelo Fabiani che, dopo averlo sentito, lo avrebbe proposto a Claudio Lotito.

GATTUSO, IN ATTESA DI SARRI - Le notizie emerse dalla rassegna stampa di questa mattina hanno svelato addirittura di un contatto nella serata di ieri tra il patron biancoceleste e il tecnico toscano, con il primo che avrebbe lanciato segnali di apertura in attesa di una risposta del secondo. Eppure, Sarri non si è ancora fatto sentire e da questo silenzio sarebbe nata la volontà della Lazio di guardarsi intorno, organizzando un incontro con Gennaro Gattuso, nome da tempo gradito dalle parti di Formello.

INCONTRO NEL POMERIGGIO - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti si potrebbero incontrare già nel pomeriggio di oggi, 28 maggio. 'Ringhio', come lo chiamavano ai tempi del Milan, avrebbe dalla sua l'appoggio di Anthony Seric, ex giocatore della Lazio ma anche agente di Igor Tudor e con il quale i biancocelesti sono in ottimi rapporti. Sarebbe stato lui a proporlo a Lotito, trovando la disponibilità del presidente ad approfondire, sempre in attesa di una risposta da parte di Maurizio Sarri.

