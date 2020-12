Lazio, Immobile cecchino del 2020: i numeri della Scarpa d'Oro

Un 2020 da cecchino per Ciro Immobile. Anno iniziato con la doppietta a Brescia il 5 gennaio e concluso con il centro a San Siro il 23 dicembre per il bomber biancoceleste. In mezzo la vittoria della Scarpa d'Oro davanti a un fenomeno come Robert Lewandowski e il record di gol in campionato con 36 gol nella Serie A 2019-20. In totale Immobile ha realizzato 34 gol, 28 in campionato (tra il 2019-20 e il 2020-21), 1 in Coppa Italia e 5 in Champions League. Di seguito lo specchietto riassuntivo.

Serie A 2019-20: 19 gol.

Coppa Italia 2019-20: 1 gol.

Serie A 2020-21: 9 gol.

Champions League 2020-21: 5 gol.

