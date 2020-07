Lazio, Immobile nella storia: Higuain è sempre più vicino

IMMOBILE STATISTICHE LAZIO - Ciro Immobile nella storia. Il bomber della Lazio continua a inanellare record e nel finale di stagione sembra aver ritrovato lo smalto pre lockdown. Il centravanti di Torre Annunziata è il calciatore italiano ad aver segnato più reti in Serie A in una singola stagione. Dopo aver superato Angelillo e conquistato il terzo posto della speciale graduatoria, l'attaccante ha trovato contro il Brescia la rete numero 35 in stagione e ora è a meno uno dal record di Higuain. Immobile ha raggiunto Nordahl al secondo posto, ma è chiaro che ora l'obiettivo è riprendere l'argentino. Con l'aquila sul petto per Ciro si contano 124 reti in 177 gare con l'aquila sul petto, con Signori (127) e PIola (159) che sono gli unici ad aver fatto meglio e non sembrano così irragiungigibili. Ecco la top ten di tutti i tempi:

1) Higuain (2015/16) 36

2) Immobile (2019/20) 35

2) Nordahl (1949/50) 35

4) Nordahl (1950/51) 34

5) Angelillo (1958/59) 33

6) Borel (1933/34) 31

6) Meazza (1929/30) 31

6) Nyers (1950/51) 31

6) Toni (2005/06) 31

6) Cristiano Ronaldo (2019/20) 31

10) Hansen (1951/52) 30

10) Nyers (1949/50) 30