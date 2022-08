Lazio, Immobile punta la Samp e... Batistuta!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta. Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo al Ferraris di Genova per la difficile sfida contro la Sampdoria di Giampaolo.Tra i più attesi? Non può che esserci Ciro Immobile. Il 17 biancoceleste, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha infatti proprio i blucerchiati come vittima preferita in carriera. Sono ben 14 le reti segnate alla Samp, contro nessun'altra squadra ha fatto meglio.

Non solo, Ciro ha anche un altro record, l'ennesimo, da voler raggiungere: è infatti a una sola lunghezza dal raggiungere Gabriel Batistuta, undicesimo nella classifica all time a 184 reti. Insomma un traguardo importantissimo che poi spalancherà al bomber i primi dieci posti con Signori, Del Piero e Gilardino a quota 188.

L'ultima volta che scese in campo a Genova, contro il Genoa, ne segnò 3 nella vittoria per 4-1 della Lazio. La voglia di ripetersi già a partire da oggi di certo non manca.