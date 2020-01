Lazio in prima linea per la beneficenza: Acerbi alla cena dell’Admo - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Abbracci, foto e cori per Francesco Acerbi, protagonista della cena dell’Admo. Il difensore della Lazio al suo arrivo ha voluto stringere la mano a tutti i partecipanti, addirittura recandosi in cucina per salutare le cuoche e i cuochi. In visibilio i bambini, increduli di avere davanti uno dei loro idoli. Un clima perfetto: sorrisi, Lazio e beneficenza.

Quando c'è la solidarietà la Lazio risponde sempre presente. Nello specifico è Francesco Acerbi a stare sempre dalla parte di chi ha bisogno. Il difensore biancoceleste ha risposto presente a una cena organizzata da Giulio Corradi, presidente di Admo Lazio, il cui incasso verrà interamente devoluto in beneficenza. Ristorante stracolmo (più di 140 i partecipanti, ndr), il sindaco di San Cesareo e una rappresentanza del comune di Palestrina non hanno mancato l’appuntamento. I due comuni laziali, insieme al Rotary di Velletri, parteciperanno all’acquisto di un’autoemoteca per tipizzazioni in tutta la regione. L’associazione Admo ha già in cantiere il secondo appuntamento: uno spettacolo teatrale che si terrà a Palestrina con incasso anche in quel caso destinato all’acquisto dell’autoemoteca.

Pubblicato alle 20,30 del 02-01