Lazio, infortuni Immobile e Romagnoli: le condizioni e quando tornernanno

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre agli stop di Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, dopo il derby della Capitale si sono verificati due nuovi infortuni che interessano Ciro Immobile e Alessio Romagnoli. Il capitano della Lazio ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, dolore che l'ha costretto ad uscire dal campo, non potendo più nulla. Come anticipato già dalla nostra redazione, le condizioni del numero 17 non preoccupano. Come riporta il Corriere dello Sport, Immobile salterà solo la partita contro la Salernitana, in programma questo venerdì, per rimettersi a disposizione per la trasferta a Marassi contro il Genoa. L'infortunio non è serio ma è meglio optare per la precauzione. Al suo posto, pronto Castellanos.

A Ciro si aggiunge anche Alessio Romagnoli che sempre nel derby ha accusato un risentimento al polpaccio, il muscolo si è indurito ed è stato necessario il cambio. Oggi sarà controllato, solo gli esami strumentali diranno se il centrale di Anzio avrà scongiurato l'ipotesi di una lesione. Notizia positiva invece con Manuel Lazzari che dopo lo stiramento al polpaccio ieri è tornato in gruppo: sulla fascia destra aperto il ballottaggio con Marusic.