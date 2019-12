Lazio, Insegno: “Divertirsi per fare risultato. Su chi punto? Indovina…” - VD

A meno di mezz’ora dal fischio d’inizio di Lazio-Juventus, Pino Insegno, all’Olimpico per sostenere la propria squadra del cuore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni: “Bisogna rimanere con i piedi per terra, anche in caso di vittoria. Partita difficile? Lo sono tutte, anche quelle contro Chievo, Spal. Sembrano facili, ma sono complicate. È la testa quella che la partita. Se loro si divertono, porteranno a casa il risultato. Hanno giocato sempre bene, ma non si divertivano. Ora si stanno divertendo, e quando ti diverti va tutto bene. Su chi punto? Indovina… Strakosha (ride, ndr)”.

