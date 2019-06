Lazio, Inzaghi rinnova: i titoli della stampa estera - FOTO

Gira che ti rigira, senza Inzaghi non si va avanti. Questo il diktat della Lazio, che nel mister piacentino ha trovato l’allenatore ideale per la panchina biancoceleste. Proprio in mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale: fino al 2021 questa sarà la Lazio di Simone Inzaghi. Un matrimonio che, alla fine, s’ha da fare. Una cavalcata che ha portato in bacheca due trofei, la Supercoppa italiana dello scorso anno e la Coppa Italia di questa stagione. Una cavalcata che proseguirà per altri due campionati. Tutti in sella, la Lazio riparte da Simone: una notizia accolta con gioia dal popolo laziale. Ma oltre confine quali sono state le reazioni? In molti hanno diffuso immediatamente la buona novella. Il Daily Mail ha perentoriamente riportato la notizia, rimbalzata anche in Spagna su Mundo Deportivo fino in Ungheria sul Nacional. Tanti siti, di ogni dove, hanno diffuso il comunicato sul rinnovo di Simone Inzaghi.

LAZIO, IL VALZER DEI DS

LAZIO, RINNOVO INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE