Lazio, Inzaghi: "Sfidare mio fratello sarà emozionante. Bayern Monaco? Deve essere uno stimolo"

La sconfitta contro il Verona, il sorteggio di Champions League e la sfida in famiglia contro Filippo. Sono questi i temi affrontati da Simone Inzaghi alla vigilia della gara di campionato contro il Benevento. Queste le parole del tecnico biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sarà una sfida particolare per me, giocare da avversario contro mio fratello sarà emozionante. Ognuno farà la propria partita, al fischio finale ci abbracceremo. Alla fine sarà stata una grande soddisfazione per le nostre famiglie”.

CONTRO IL BENEVENTO - “Sarà una gara difficile da affrontare, così come tutte quelle in Serie A. Entrambe vengono da due sconfitte immeritate, cercheremo di fare il massimo per migliorare la nostra classifica. Fattore casalingo? Il cammino all’Olimpico non è positivo. È normale che l’assenza dei nostri tifosi la sentiamo tutti in modo evidente. Dobbiamo andare avanti, quello che è stato è stato. La Champions ci ha portato via tante energie, sia fisiche che mentali, ma adesso abbiamo tutto il tempo per recuperare i punti persi”.

SORTEGGIO CHAMPIONS - “Le squadre di prima fascia sono nell'élite mondiale. Affrontiamo i campioni d'Europa, sarà un motivo di grande stimolo per tutti per crescere e fare bene in questi due mesi che ci separano da questa gara. Ora dobbiamo resettare i gironi di Champions, sappiamo ciò che abbiamo fatto. Affrontare i campioni d'Europa deve essere motivo di stimolo e crescita. La Lazio deve provare ad arrivarci nel migliore dei modi".

INFERMERIA - “Dovremo valutare diversi calciatori. Avremo qualche assenza tra squalifiche e infortuni. A Benevento porteremo i calciatori che stanno meglio per fare una bella partita”.