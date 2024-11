Lazio, Isaksen: "Baroni meglio di Sarri e Tudor. In campionato possiamo..."

Direttamente dal ritiro della Danimarca Gustav Isaksen ha parlato del suo momento di forma alla Lazio e di come procede il nuovo corso in panchina di mister Baroni. Ha toccato tanti temi relativi alla sua vita in Italia e al rapporto con il nuovo tecnico, in contrapposizione a quello che aveva con Sarri e Tudor prima. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Con l'italiano sta andando benissimo, ho già fatto molte interviste. Al club è tutto in quella lingua, quindi ho dovuto impararla. Mi ha aiutato molto perché diverse sessioni di allenamento sono tattiche ed erano più difficili quando non capivo cosa veniva detto. Ora è bello partecipare di più in campo e sono riuscito anche ad avvicinarmi di più ai miei compagni italiani. Certo, vivere in Italia non è facile come vivere ad Aarhus, dove hai amici e famiglia vicini. Alcuni giorni sono più duri e ovviamente mi mancano tutte le persone care che ho in Danimarca. Ma per questa è una grande esperienza e sento che sto imparando qualcosa di nuovo ogni giorno. Ora mi sento bene e mi diverto, è più bello stare lontano da casa quando si vince e si gioca. Io ho una famiglia incredibilmente unita con tre fratelli, che sono anche i miei migliori amici. Sono stati con me durante tutto questo viaggio e sarebbe stato molto difficile senza di loro”.

"Baroni? Ho bisogno di un allenatore che mi parli e mi dica cosa fare. I primi due tecnici che ho avuto (Sarri e Tudor, ndr) non comunicavano tanto. Ora con Baroni parlo molto, viene da me dopo ogni partita e mi dice cosa ho fatto male e cosa ho fatto bene. Credo di aver bisogno di questo tipo di rapporto, mi dà un senso di sicurezza e mi permette di crescere in modo diverso rispetto a quanto avevano fatto i miei due allenatori precedenti. È strano quanto possa cambiare. Ora alla Lazio ci si chiede se si possa davvero vincere un trofeo. Io sento che possiamo giocarcela e dare fastidio a tutte le squadre del campionato”.