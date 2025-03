Lazio, Isaksen: "Perdere così male non va bene. I tifosi ci hanno detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro della Danimarca parla Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio è intervenuto ai microfoni di TV2 per parlare della sua stagione fin qui e del suo percorso con la Nazionale. Di seguito le sue parole: "Ogni volta che vado a Roma sempre più persone si avvicinano a me. È bello essere sempre più riconosciuto e avere un ruolo più importante nella squadra. Mi piace e sono molto contento, ma sento di dover crescere ancora molto, anche alla Lazio. Sono felice di come stanno andando le cose ora, anche perché posso portare la mia famiglia in città senza avere tantissime persone intorno a me. Alcuni si avvicinano e vogliono farsi una foto con me, penso che sia la cosa più bella del mondo”.

"L'attenzione si basa molto su come vanno le partite. Se hai giocato bene allora sei tranquillo, ma quando si perde come con il Bologna 5-0 è meglio stare in casa per qualche giorno fino a quando non si gioca di nuovo. Domenica dopo la sconfitta siamo rimasti davanti ai nostri tifosi, ci hanno detto che era l'ultima volta che succedeva così, ma che ci supporteranno sempre. È stato bello, ma non va bene perdere così”.

"Per me è stata fondamentale la continuità in campo e la fiducia che hanno in me i miei compagni e il mister. Ci è voluto un po' di tempo per ambientarmi in Italia: non è stato facile, ci sono stati giorni difficili. Ma ho imparato moltissimo su di me, ora sento che sto crescendo e che sto andando nella giusta direzione. Ho fatto ottime partite e molta fiducia in me stesso, quindi non vedo l'ora di affrontare le due gare con la Nazionale".