Lazio - Juventus, c'è il pienone all'Olimpico: numeri da record

Chiamatelo fattore Champions, fattore CR7 o come vi pare. Per Lazio - Juventus di questa sera allo stadio Olimpico è prevista una presenza record senza precedenti in stagione: 60mila tifosi, di cui 45mila laziali e oltre 10mila juventini che saranno sparsi un po' ovunque (la maggior parte in Sud, ma anche in Tevere e Monte Mario). E' quasi sold-out: ormai da giorni esauriti i posti in Curva Nord, in Distinti e anche in Tribuna Tevere. Questa sera c'è tanto in palio, si affrontano la seconda contro la terza: l'anteprima della Supercoppa Italiana in programma il 22 dicembre.

La Lazio non batte la Juve in casa in campionato dal 6 dicembre 2003. Oggi è il 7 dicembre: sono passati 16 anni e un giorno. Troppo tempo. E' vero in questi anni i biancocelesti hanno battuto i bianconeri in Coppa Italia e in Supercoppa, ma una vittoria in campionato manca da troppo tempo. E questa sera può essere la volta giusta, la Curva Nord ha già annunciato la coreografia per il grande evento. Tutto è pronto: tra 12 ore l'atmosfera sarà quella delle grandissime occasioni, il resto dovranno farlo i giocatori in campo.

Inzaghi: "La più forte contro la più in forma"

