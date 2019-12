Lazio - Juventus, la Curva Nord prepara la coreografia: il comunicato

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Juventus. I tifosi sono pronti a rispondere sugli spalti: ci saranno 60 mila persone all'Olimpico. La Curva Nord ha pubblicato un comunicato ufficiale attraverso i propri account social in merito alla scenografia che verrà esposta nel pre partita. "Coreografia: oggi come mai è fondamentale che nessuno cambi posto e che non sposti i cartoncini. In ogni seggiolino troverete un cartoncino e per nessun motivo dovete scambiarlo di posto o di colore. Sarà una scenografia straordinaria, ma molto difficile e possiamo realizzarla con l’aiuto di tutti.

Durante la coreografia:

-Seguite sempre le indicazioni del gruppo.

-Non sventolate bandiere.

-Non accendete fumogeni.

-Non aprite sciarpe o stendardi.

-Aprite i cartoncini solo quando vedrete sventolare bandiera tricolore.

Forza laziali! Insieme scriveremo ancora una volta la storia. Curva Nord".