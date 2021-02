Lazio, l'attacco è "Fast & Furious": nessuno come te per gol nei minuti iniziali

Sfreccia la Lazio, a bordo di una Ferrari roboante, e sorpassa l'Atalanta sia in campo che in classifica. La vittoria al Gewiss Stadium permette ai biancocelesti di riavvicinarsi alla zona Champions. Tre punti guadagnati in stile "Fast & Furious" per la grinta espressa in campo e per la velocità con cui i laziali mettono la palla in fondo alla rete. Il gol di Marusic è arrivato al 3' ed è l'ottava marcatura realizzata dagli uomini di Inzaghi nei primi 15' di gara: solo la Roma ha fatto la stessa cosa in Serie A. Anche nel secondo tempo, però, la Lazio non attende a trafiggere l'avversario: le reti segnate tra il 45' e il 60 sono ben 10 (stesse del Milan, ma pur sempre miglior dato del campionato), stando ai numeri pubblicati dalla Lega. In generale la Lazio è l'unica squadra ad aver segnato così tanti gol nei primi minuti di entrambe le frazioni di gioco. Veloci e letali, per raggiungere gli obiettivi il prima possibile.