Lazio, la campagna abbonamenti vola: il dato dopo la prima fase

Si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti Essere Laziali. La risposta del popolo biancoceleste non si è fatta attendere e sabato 15 luglio è terminata l'opzione per i vecchi abbonati di confermare il loro posto. La società ha reso noto il dato con un tweet: "Raggiunta quota 20 mila abbonati nella prima fase di prelazione terminata oggi!". La campagna abbonamenti riprenderà lunedì e per due giorni sarà dedicata ai vecchi abbonati che vorranno cambiare posto, mentre dal 21 partirà la vendita libera.