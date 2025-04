Lazio, la gestione di Castellanos tra Roma e Bodo/Glimt: il piano di Baroni

RASSEGNA STAMPA - Contro il derby tornerà Castellanos dal primo minuto. Il ritorno dell'argentino è fondamentale per poter affrontare le prossime due partite. Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni ha preparato un piano di rientro per l'attaccante: 60 minuti contro la Roma, 90 contro il Bodo/Glimt nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Giovedì, nella gara d'andata, il Taty ha giocato uno spezzone di partita, ma è stato inconsistente.

Nel derby servirà una verve diversa, ma è una partita che dà la carica da sé. Trasmetterà l'adrenalina che serve, o almeno è quello che si augurano Baroni e tutto il mondo Lazio. La mossa di lanciarlo da titolare è dovuta al vuoto che s’è creato davanti, una voragine al centro dell'attacco. Chiunque l'abbia sostituito, non è riuscito a sopperire alla sua mancanza. Noslin, Tchaouna, Dia, Pedro, nessuno di loro.

Forse la soluzione è la più semplice di tutte. La speranza del mister è che con il rientro di Castellanos anche Dia rinasca, andando così a riformare quel tandem che tanto ha fatto bene nei primi mesi. Dia è in crisi da oltre un mese, Castellanos s’era fatto male il 15 febbraio e poi il 6 marzo, saltando così sei partite campionato, quattro volte out, due volte in panchina. Ora è il momento di tornare ad aiutare la Lazio, c'è il derby di Roma.