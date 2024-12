Lazio, la squadra chiede scusa sotto la Nord: la reazione della Curva

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta amara quella subita dalla Lazio che esce dall'Olimpico sconfitta per 6-0 dall'Inter. Decisamente una serata negativa per la squadra di Baroni che dopo le due reti subite nel secondo tempo non è riuscita a prendere in mano le redini del match. Al triplice fischio di Chiffi i calciatori sono andati sotto la Curva Nord, che mai ha smesso di sostenerli per tutto il match, per scusarsi della prestazione. La reazione dei tifos non si è fatta attendere: solo applausi e cori di incoraggiamento per i biancocelesti: "Siamo sempre con voi", ha intonato unito l'Olimpico. Il messaggio è chiaro: non sarà una sconfitta a mettere in discussione quanto di straordinario fatto in questa prima parte di stagione.