Lazio, la squadra più diagonale d'Italia: i segreti del calcio 'baroniano'

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio di Marco Baroni è incentrato sulla verticalità. Il tecnico fiorentino non è un amante del possesso palla prolungato alla ricerca di spazi, ma cerca di proporre con la sua Lazio un calcio decisamente più pragmatico e immediato. Sfruttare gli spazi è un mantra della sua filosofia calcistica, farlo sulle corsie esterne è un punto focale. I terzini spingono e occupano la fascia, dando modo agli esterni di venire verso il centro e creare densità e superiorità sulla trequarti.

CORSIE ESTERNE E SOLUZIONI CENTRALI - Così facendo la Lazio di Baroni occupa tutti gli spazi del fronte offensivo, creandosi più possibilità di giocata. Il cross in mezzo, ovviamente, è una prerogativa - data la costante salita dei terzini -, ma non l'unica del calcio 'baroniano'. Spesso nel corso di questa stagione abbiamo visto il gioco svilupparsi sulla fascia e concludersi al centro del campo. I terzini salgono, gli esterni entrano e diventano un possibile appoggio per andare alla conclusione da fuori area o cercare l'imbucata centrale. Un'azione proposta a più riprese che di recente ha dato i suoi frutti contro il Torino, con il gol di Marusic arrivato su assist di Pedro, ma anche al 98' contro il Viktoria Plzen, quando Guendouzi dall'esterno cerca la soluzione centrale per Isaksen.

LA SQUADRA PIU' DIAGONALE D'ITALIA - Queste sono solo due delle realizzazioni di un calcio che la Lazio ha imparato a esprimere con grande semplicità e, soprattutto, continuità. A confermarlo, d'altronde, è un dato, quello che rende la squadra di Marco Baroni la regina delle diagonali in Serie A. Nessuna squadra nel campionato italiano, infatti, ha completato più di 242 passaggi in diagonale come fatto, invece, dai biancocelesti. Un risultato frutto di una proposta tattica che vive di cambi di gioco e valorizza la squadra nella sua interezza, mettendo in evidenza ogni qualità: dalla visione di gioco, alle capacità aeree di chi occupa l'area di rigore, prediligendo terzini dalla spiccata indole offensiva o con grandi capacità realizzative (Marusic vi dice qualcosa?).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.