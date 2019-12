Lazio, la Supercoppa è tua: lo sfottò imperversa sui social - FOTO

Come è giusto che sia, dopo la vittoria di un trofeo è lecito festeggiare a dismisura. La Lazio può farlo, può ammirare e scuotere al cielo la sua Supercoppa italiana. E, sempre come giusto che sia, è doveroso che lo sfottò abbia inizio. Sui social i tifosi biancocelesti si sono scatenati, tra un grido di gioia e l'altro hanno pensato di creare qualche collage significativo. Ce ne sono diversi, per tutti i gusti. Vittima preferita? Ovviamente la Roma. Dall'altra parte del Tevere, l'aria di trofeo non si respira ormai da un po'. Ed ecco che viene stilata la lista delle coppe alzate dai due club: nel 2019, un bel bonsai per la Roma tenta di pareggiare i conti con la fresca Supercoppa italiana biancoceleste. C'è chi ricorda la postura di Totti, quel famoso 26 maggio, intento a guardare la Lazio festeggiare la vittoria in Coppa Italia. La stessa, guarda caso, che ha assunto ieri Cristiano Ronaldo nel netto 3 a 1 per i biancocelesti. E poi la foto dei festeggiamenti di Immobile e compagni, posizionati sul prato verde con la Supercoppa italiana in bella vista, viene leggermente modificata: tra le maglie biancocelesti sbucano i volti di Nainggolan, De Rossi e Totti. Non poteva mancare l'espressione basita della tifosa juventina, che rispetto alla partita dell'Olimpico viene vestita con i classici indumenti arabi. Come detto, ce ne è per tutti. Una cosa è sicura: il club più titolato a Roma è la Lazio.

