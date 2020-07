Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luiz Felipe torna in forma, Acerbi cade

I biancocelesti sprecano tanto e non riescono a passare al Via del Mare, merito anche del Lecce più caparbio e grintoso. La squadra di Inzaghi finisce anche il match in dieci per l'espulsione di Patric. Ecco le votazioni dei quotidiani ai capitolini.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 4, Acerbi 5, Radu 5.5 (Luiz Felipe dal 1' st 6.5), Lazzari 6 (Adekanye dal 40' st 5.5), Parolo 5.5 (Cataldi dal 25' st 6), Leiva 5 (Milinkovic dal 1' st 6), Luis Alberto 5.5, Jony 5 (Lukaku dal 1' st 6), Caicedo 6, Immobile 5, S.Inzaghi 5

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 5, Acerbi 4.5, Radu 4.5 (Luiz Felipe dal 1' st 6), Lazzari 6 (Adekanye dal 40' st 6), Parolo 5 (Cataldi dal 25' st 5.5), Leiva 5 (Milinkovic dal 1' st 6), Luis Alberto 6.5, Jony 4.5 (Lukaku dal 1' st 5.5), Caicedo 6, Immobile 4.5. All. Inzaghi 5

