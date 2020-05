Lazio, Lotito stupisce la squadra: superpremio per lo Scudetto

L'obiettivo della Lazio è lo Scudetto. La Juventus dista un solo punto e in caso di ripresa i biancocelesti farebbero di tutto per scavalcare Cristiano Ronaldo e compagni. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei una grande spinta arriva dalla società: il presidente Claudio Lotito ha messo sul piatto un superpremio Scudetto.

10 MILIONI - Nella riunione svolta a Formello con la squadra lo scorso 18 maggio Lotito ha messo sul piatto la cifra di 10 milioni di euro in caso di vittoria del campionato. La ratifica dovrebbe arrivare in un altro incontro dopo il 3 giugno, quando a Roma tornerà capitan Senad Lulic, con poi il deposito in Lega. Si tratta di circa 400 mila euro a calciatore (da capire se netti o lordi) e la reazione della squadra è stata euforica. Quanto a mister Simone Inzaghi il premio Scudetto di 500 mila euro è già previsto nel contratto.

INGAGGI - I primi di giugno si ratificherà anche l'intesa per il taglio degli ingaggi. Lotito ha proposto il taglio di una mensilità e il rinvio di una seconda alla prossima stagione. Per il momento non si è approfondito il discorso, si attende la decisione del Governo sulla ripresa del campionato e l'evoluzione della vicenda diritti tv.

