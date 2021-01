Lazio, Luis Alberto operato d'urgenza: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO ORE 23 - In serata è arrivato il comunicato sul sito della società: "Nella serata odierna, presso la Clinica Paideia, il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in urgenza ad intervento chirurgico per appendicite acuta. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal dott. Marco Catarci e dalla sua equipe alla presenza del dott. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per stabilire i tempi per la ripresa dell’attività".

La notizia scuote il martedì sera della Lazio e non è quella che Simone Inzaghi sperava di ricevere. Luis Alberto s'è operato in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l'appendice. L'intervento d'urgenza è riuscito senza complicazioni e il giocatore rimarrà in clinica nelle prossime ore, prima di fare rientro a casa. Luis Alberto rimarrà out tra i 7 e i 10 giorni saltando quindi le partite contro Parma e Sassuolo. Il suo rientro potrebbe coincidere con la trasferta di Bergamo in programma il 31 gennaio, anche se ovviamente non verranno corsi rischi.