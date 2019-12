Lazio, Lukaku ancora terapie: l'esterno torna nel 2020

Un calvario infinito, che non sembra mai veder la luce in fondo al tunnel. Lukaku si è fermato nuovamente e i tempi di recupero non sono ancora certi. Non tornerà prima del 2020, questo è sicuro. Probabilmente a gennaio, o almeno questa è la speranza. Si è fermato dopo la partita di Reggio Emilia col Sassuolo, quando stava pian piano rientrando nelle turnazioni con continuità, dando quel ricambio naturale a Lulic. Niente da fare, i medici hanno riscontrato un versamento, nemmeno l'intervento dello scorso gennaio ad entrambe le ginocchia è servito per risolvere tutti i problemi. Il giocatore, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ha iniziato un nuovo ciclo di terapie, nella speranza di poter tornare presto a disposizione. Inzaghi ne avrebbe bisogno, dal mercato difficilmente arriverà qualcuno. Ecco quindi che il recupero del belga diventa fondamentale.

