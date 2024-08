Lazio, Marusic a LSC: “Abbiamo fame di vittoria, la vogliamo per i tifosi”

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto per l'esordio della Lazio pronta a scendere in campo contro il Venezia per la prima stagionale. Poco prima del fischio d'inizio ecco le parole di Marusic ai microfoni di Lazio Style Channel: “Finalmente parte il campionato. Abbiamo lavorato bene vogliamo iniziare al meglio davanti ai tifosi, dobbiamo entrare dal primo minuto con tanta fame e vincere questa partita. È molto importante partire bene, dobbiamo regalare ai tifosi una grande vittoria e l’importante è giocare con tanta voglia e determinazione. Sono molto orgoglioso perché sono qui da tanti anni e in questa stagione posso stare bene".