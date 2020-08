Lazio, Marusic: "Basta infortuni, voglio giocare di più. Con Lazzari una sana competizione"

In diretta dal ritiro di Auronzo di Cadore è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'esterno biancoceleste Adam Marusic: "Questo ritiro è importante per tutti noi, dobbiamo lavorare forte. L'anno scorso sono stato tanto tempo infortunato e ho saltato il ritiro, per me è importante essere qui ora. Spero di giocare più partite quest'anno, sono contento perche tutti dicono che ho fatto una buona stagione. Ho giocato sia a destra che a sinistra, è il mister che decide e per me è uguale, non c'è problema. Quest'anno voglio essere in salute e senza infortuni, vediamo come andrà. Spero di segnare e fare assist il più possibile, è il mio lavoro".

I COMPAGNI - "Lazzari? È fortissimo e ha giocato tanto, ha dimostrato molto. È una bravissima persona, è normale nel calcio che ci siano due giocatori che si contendono il posto. I tifosi sono mancati tantissimi, dopo il lockdown con loro sarebbe andata diversamente. Non ci saranno alla ripresa e dispiace, ci aiutano sempre a giocare bene. Perché segno sempre contro il Parma? Succede, non mi hanno fatto nulla (ride, ndr). Difesa a 4? In nazionale gioco terzino destro ma il mister mi chiede di fare il quinto, per me non è un problema. Cosa mangia Radu per essere in forma? Mangia di tutto, non so come faccia ad essere così!".