Lazio, Marusic in Spagna per tentare il recupero lampo

In questo momento di totale confusione, la Lazio ha bisogno di tutti gli elementi per poter uscire dalle sabbie mobili in cui è impantanata attualmente. Per questo, un possibile recupero di Marusic sarebbe musica per le orecchie di mister Inzaghi. Il rientro del montenegrino permetterebbe un po' di riposo a Lazzari, anche se sembra essere il migliore tra i suoi per condizione fisica.

SPEDIZIONE SPAGNOLA - Data l'urgenza, l'esterno, secondo la rassegna stampa di Radiosei, nel weekend sarebbe volato a Barcellona per monitorare e cercare di far rientrare il problema all'adduttore che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco. Il giocatore sarebbe partito con uno dei medici biancocelesti. Difficilmente il difensore potrà essere impiegato per le prossime partite, ma la voglia di aiutare i compagni è tanta e ciò potrebbe incidere.