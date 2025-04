Lazio, Mezzaroma: “Il ritiro sarà a Formello. Organizzeremo una raccolta sangue per…”

Nella mattinata della vigilia di Lazio-Bodo/Glimt, che determinerà la squadra che andrà alla semifinale di Europa League e che vedrà i biancocelesti scendre in campo con una maglia speciale, è intervenuta la dottoressa Cristina Mezzaroma a Morning Lazio, trasmissione di Radio Laziale. La presidente della Fondazione S.S. Lazio ha toccato diversi punti importanti durante il suo intervento, tra cui quello del ritiro estivo e le iniziative in programma.

"Chi segue la Lazio sa che negli anni questi corsi di primo soccorso sono stati fatti con strutture e associazioni. Dopo il fatto di Firenze sono rimasta impressionata e ho pensato di farlo con la Croce Rossa perché è al di sopra di tutto e di tutti: è riconoscibile ovunque ed è motivo e attestato di serietà, trasparenza e professionalità. Per la Lazio volevo qualcosa che si certificasse da sola. La Lazio ha altre iniziative come Share The Good e le donazioni di sangue, ma ci mancava qualcosa del genere e la Croce Rossa ha accettato con entusiasmo e senza alcuna remora il fatto di firmare un’intesa.

Perché i giocatori della prima squadra? Loro sono circondati da uno staff medico professionista, ma ho pensato che una volta usciti da Formello sono semplicemente uomini con famiglia e donargli uno strumento che in alcune occasioni può salvare vite umane mi è sembrata la cosa più giusta da fare.

Il messaggio da far passare è quello di far capire che tutti possiamo salvare la vita a qualcuno o possiamo contribuire a rendere la vita migliore a chi è in difficoltà. Chi meglio della Lazio poi? È un club blasonato, conosciuto in tutto il mondo. Quando sono arrivata in Cina ho visto migliaia di cinesi gridare “Forza Lazio”e sono rimasta un po’ perplessa. La Lazio è un mezzo potentissimo di comunicazione. Attraverso questa iniziativa mi sono poi arrivare richieste di informazioni che poi ho girato direttamente alla croce rossa. Anche due tifosi che chiedevano informazioni per poter diventare volontari o dove poter seguire i corsi.

NUOVE INIZIATIVE - Posso dire con orgoglio e onore di aver stretto un rapporto stretto con la Croce Rossa e che la collaborazione non si limiterà alla sfida di domani contro il Bodo/Glimt. Ci saranno altri momenti in cui la squadra si farà testimonial del marchio della Croce Rossa. L’accordo è stato firmato tanto tempo fa, ma volevo una partita internazionale per la visibilità. Mi auguro che tutti i tifosi possano essere orgogliosi di vedere questo marchio sulla maglia biancoceleste, è la prima volta in assoluto.

Quando è stata fatta la giornata di formazione a Formello, i volontari della Croce Rossa sono rimasti sorpresi ed entusiasti dell’interessamento della prima squadra, della femminile e della primavera: facevano domande, ripetevano i gesti, ripetevano le manovre…

RITIRO ESTIVO - Lo faremo a Formello e stiamo pensando a una raccolta sangue in quel periodo. Credo fermamente che i tifosi della Lazio siano estremamente generosi e anche la Croce Rossa è d’accordo con l’iniziativa, soprattutto perché in estate c’è un’emergenza sangue maggiore. Stiamo pensando di organizzare in vari punti della città, e a Formello, delle giornate dedicate alla raccolta sangue.

Contatto con i tifosi? Sarebbe stato impossibile pensare di organizzare un ritiro qui a Formello senza l’affetto e la vicinanza dei tifosi che prima andavano ad Auronzo. La Lazio sarà a Roma e ci saranno dei luoghi di intrattenimento permanente per tutto il ritiro, ma non posso dire tutto ancora.

CONTRO IL BODO - Tiferò molto forte e porterò una testa d’aglio perché per molte cose sono superstiziosa. Non sarò sugli spalti ma camminerò fuori per attenuare l’ansia, come sempre".