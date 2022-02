Lazio, Milinkovic cecchino con le big: all'appello manca solo il Milan

RASSEGNA STAMPA - Ne manca una sola, il Milan. I rossoneri rappresentano l'unica big del campionato italiano alla quale Milinkovic non ha ancora fatto gol. Il resto le ha punite tutte e in tutti i modi, di testa, di destro, di sinistro e anche su punizione. Questa sera il Sergente ha l'occasione di chiudere il cerchio. Al livello realizzativo è una delle sue migliori stagioni. Sarri lo ha valorizzato molto specialmente negli ultimi metri. Si inserisce come un attaccante e rifinisce come un trequartista. A Firenze ha trovato l'ennesimo gol della stagione, l'ottavo in campionato, con quella che ormai è diventata la specialità della casa. Il centrocampista serbo, un po' affaticato dopo la gara del Franchi, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le rotazioni del Comandante per i quarti di Coppa Italia di questa sera non dovrebbero riguardare il numero 21, è sempre difficile rinunciare a un giocatore così.