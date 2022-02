Lazio-Napoli, Radu all’intervallo: “Peccato non aver segnato”

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiude a reti bianche il primo tempo del big match tra Lazio e Napoli. Stefan Radu, intervistato sul prato verde dell'Olimpico da Dazn, ha commentato così la prima frazione: "Abbiamo creato tantissimo in questo primo tempo. Peccato non aver fatto gol perché ci sono state delle occasioni per andare in vantaggio. Temi un calo fisico nella ripresa? No, siamo preparati bene e abbiamo energia".