Lazio, nuovi acquisti e conferme: ecco come giocherà nella prossima stagione

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

AURONZO - Lazio in costruzione ad Auronzo, ma già delineata. Gli ultimi acquisti saliti in Veneto (Romagnoli, Maximiano e Gila) sono le pedine appena prese per formare il possibile undici titolare. In attesa di un altro portiere, l’ex Granada si candida ad indossare la maglia numero 1. Davanti a lui difesa composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Due centrali nuovi per provare a rafforzare una linea fin troppo debole nelle ultime stagioni. A centrocampo ecco Milinkovic, Cataldi (che parte in vantaggio sul neo arrivato Marcos Antonio) e Luis Alberto. Senza sorprese dal mercato (confermati il Sergente e il Mago), la linea di mezzo sarà la stessa della passata stagione. Capitolo attacco: Felipe Anderson ala aerodinamica sicura di un posto. Immobile re del gol sempre sul trono. Sulla destra ci sono Zaccagni e Pedro pronti a giocarsi un posto. L’ex Verona potrebbe partire in pole.

Lazio, la possibile formazione della prossima stagione (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.