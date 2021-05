Lazio, occhi su Villas-Boas. Carriera e palmarès del tecnico portoghese

André Villas-Boas è uno dei candidati alla panchina della Lazio, a maggior ragione dal momento che nelle prossime ore sarà a Roma. Un colpo che rappresenterebbe una risposta, anche dal punto di vista mediatico, all'arrivo di Josè Mourinho dall'altra parte del Tevere. Tra l'entusiasmo e lo scetticismo dei tifosi per un suo eventuale arrivo, ripercorriamo la sua carriera da allenatore.

CARRIERA - Dopo una stagione esaltante al Porto nel 2010/2011, in cui vince campionato, coppa Nazionale, Supercoppa e soprattutto l'Europa League, approda in Premier League dove fallisce le sue esperienze sia al Chelsea che al Tottenham, subendo due esoneri rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Sbarca quindi in Russia allo Zenit San Pietroburgo dove completa il suo palmarès vincendo campionato, coppa Nazionale e Supercoppa in due stagioni e mezzo. Prima dell'ultima esperienza al Marsiglia, conclusa quest'anno con le sue dimissioni a metà stagione, anche un anno in Cina allo Shanghai Port nel 2016/2017.

