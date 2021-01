Lazio, operazione riuscita per Luiz Felipe: "Grazie per il sostegno. Torno presto! " - FOTO

Operazione alla caviglia riuscita per Luiz Felipe. Il brasiliano si è da poco sottoposto all'intervento chirurgico di pulizia alla caviglia destra, e su Instagram, ha già rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Ciao, ragazzi! Come molti di voi sapranno, oggi ho subito un intervento alla caviglia destra. Mi avete inondato di messaggi d'affetto e mi avete fatto sentire come parte di una grande famiglia!

Volevo rassicurarvi che l'operazione era necessaria ed è andata per il meglio, mi sento bene e non vedo l'ora di poter tornare in campo. Torno presto vi prometto. Un grande abbraccio a tutti! ".

Pubblicato il 22/01 alle 15.30