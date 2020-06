Lazio, Parolo: "Milinkovic? Ha ampi margini di crescita. Sul tabù con le grandi..."

Nel nuovo episodio di Dazn "Countdown - Only the heroes", messo a punto per la ripresa della Serie A, Marco Parolo ha parlato del tabù della Lazio con le big del nostro campionato, ampiamente sfatato nell'attuale stagione: "Questa squadra negli anni aveva il difetto di non vincere contro le grandi. L'abbiamo preso un po' sul personale, volevamo dimostrare di poter giocare e vincere contro le big. La vittoria con l'Inter di spessore, di qualità, di forza. Sergej ha 25 anni, è nel pieno dell'esuberanza fisica, lui ne ha tanta. È riuscito ad abbinare le due fasi in maniera incredibile. Lui è una pedina importante, un giocatore che si sta completando. Ha ancora margine per crescere".

