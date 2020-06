Sampdoria, si ferma Quagliarella: Inter e Roma a rischio

A pochi giorni dalla ripresa della Serie A, Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria continua ad allenarsi a parte a causa di un problema muscolare. Con molta probabilità, l’attaccante campano sarà costretto a saltare l’importante sfida di campionato contro l’Inter prevista per domenica 21 giugno alle ore 21:45. Mister Ranieri dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche del suo bomber. La sua presenza è in dubbio anche per la sfida di mercoledì 24 giugno contro la Roma all'Olimpico. Il tecnico romano potrebbe pensare di preservare il suo numero 27 per le successive sfide in ottica salvezza contro Bologna e Lecce.

