Atalanta, Toloi avvisa la Lazio: “Pronti a ripartire. Ci siamo allenati forte”

Si riparte con la Serie A, il campionato italiano ricomincia dai recuperi. E tra le squadre impegnate c’è anche l’Atalanta, pronta a sfidare il Sassuolo prima del match contro la Lazio del prossimo 24 giugno. Il difensore Rafael Toloi, ha risposto a delle domande sui social: “Siamo pronti per il Sassuolo. Abbiamo lavorato bene in questo periodo, non è stato facile, siamo stati tanto tempo fermi ma abbiamo lavorato anche a casa. E ora siamo pronti per ripartire bene. Il giocatore più difficile da marcare? Sono tanti, abbiamo tanti giocatori di qualità come Muriel, Papu Gomez, Ilicic, Duvan Zapata con la sua forza fisica”.

