Inter, infortunio muscolare per Sensi: da valutare i tempi di recupero

A due giorni dalla ripresa della Serie A, nuovi problemi per l'Inter di Antonio Conte che vede riempirsi ancora l'infermeria. Si è fermato per l'ennesima volta in stagione Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, autore di 18 presenze e 3 gol tra campionato e coppe, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Brutta perdita per il tecnico pugliese che dovrà fare a meno del calciatore sicuramente nel match interno contro la Sampdoria. Nei prossimi giorni verranno effettuati esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio che rischia di tenerlo fuori per qualche partita.

