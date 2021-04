Lazio, Pasquetta a Formello: Radu in campo e Luiz Felipe corre verso il rientro

Giornata di allenamento facoltativo a Formello, quella di ieri per la Lazio. A sfruttarla ci ha pensato Stefan Radu, che si è allenato e punta così a consolidare il suo record di presenze all time in biancoceleste. Luis Alberto ha invece svolto fisioterapia per la sua caviglia, con tanto di sedute su Instagram, con l'obiettivo di esserci anche a Verona. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a non fermarsi è stato anche Luiz Felipe, che continua a correre tra campo, palestra e spiaggia, con il suo rientro fissato tra 10-15 giorni. Inzaghi dovrà presto iniziare a ragionare per la trasferta di domenica: Lazzari potrebbe saltare per squalifica anche il Benevento, e così Marusic potrebbe prendere il suo posto sulla destra. Caicedo sopperirà all'altra squalifica invece, quella di Correa. Non c'è tempo per fermarsi, la Lazio proverà a restare attaccata al treno per la Champions.

