Lazio, Pedro l'uomo di Coppa. Ma il futuro è ancora da scrivere

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Nizza è stata la gara della rinascita per Pedro. Nonostante il rinnovo automatico fino a giugno 2025, la permanenza del calciatore spagnolo è stata in bilico quest'estate. Sembrava che l'operazione di ringiovanimento prevedesse anche il suo sacrificio, ma Pedro ha scelto di mantenere il legame con la Lazio. Dall'altra parte, Baroni ha scelto di puntarci per mantenere un po' d'esperienza in un gruppo molto più giovane dell'anno scorso. Come riporta il Corriere dello Sport, l'eurogol di giovedì contro il Nizza lo rende il secondo più “anziano” dietro Dries Mertens ad aver segnato almeno una volta nelle competizioni europee di questa stagione e il quinto spagnolo ad aver segnato in più stagioni (12) nei tornei Uefa dietro Raul (16), Santillana (14), Paco Gento (13) e Sergio Ramos (13).

Oltre a questi numeri, sono le prestazioni e il rendimento di Pedro che stanno dando ragione alla scelta del tecnico, che con i francesi lo ha lasciato in campo per l’intera gara, come non accadeva dal 5 dicembre 2023 (Lazio-Genoa di Coppa Italia). Pedro è un calciatore da partite speciali che vive per momenti come questi, mentre per il futuro ancora nullo è stato deciso: "Voglio rimanere qui fino alla fine, poi capiremo. È vero che l’età è un po’ pesante, però io mi sento bene, sono contento. Voglio sfruttare quest’anno e poi capiremo cosa succederà".

