Lazio - Porto, Immobile: "Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra" - FOTO

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La fidanzata del difensore slovacco racconta come è nato l'amore tra loro e sul suo futuro ha...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: ZACCAGNI SI SCALDA, SUPPLEMENTO PER ACERBI FORMELLO - Mattinata di scarico: in palestra i titolari di ieri, al Fersini i calciatori a riposo o entrati nel secondo tempo (tranne Cataldi, anche per lui lavoro al chiuso, domani probabili controlli per risentimento al flessore). C’è Zaccagni, pronto al... FORMELLO - Mattinata di scarico: in palestra i titolari di ieri, al Fersini i calciatori a riposo o entrati nel secondo tempo (tranne Cataldi, anche per lui lavoro al chiuso, domani probabili controlli per risentimento al flessore). C’è Zaccagni, pronto al... WEBTV LAZIO-PORTO 2-2 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "GRANDE STADIO, BELLA LAZIO, PECCATO..." La Lazio pareggia con il Porto 2-2 ed esce dall'Europa League. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un'eliminazione arrivata al termine di una bella... La Lazio pareggia con il Porto 2-2 ed esce dall'Europa League. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un'eliminazione arrivata al termine di una bella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL GETAFE SU PATRIC: IL VALENCIA NON LO MOLLA Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il... Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il...