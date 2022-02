Lazio - Porto, le pagelle dei quotidiani: Immobile e Strakosha i migliori

I voti dei principali quotidiani sul match valido per i playoff di Europa League. Ciro si conferma trascinatore assoluto di questa squadra...

La Lazio saluta l'Europa League. Nonostante 180 minuti al livello del Porto, sono i lusitani di Conceicao a staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Dopo il 2-1 in Portogallo, all'Olimpico i biancocelesti sbagliano troppo e impattano 2-2. I quotidiani applaudono la prestazione della squadra di Sarri e incoronano Ciro Immobile e Thomas Strakosha come migliori in campo. Milinkovic Savic divide, mentre Luis Alberto, nonostante le tante occasioni sprecate, riceve solo voti alti. Ecco le pagelle dei principali quotidiani:

IL CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6, Radu 6 (dal 9' s.t. Hysaj 5.5); Milinkovic 5.5, Leiva 6 (dal 9' s.t. Cataldi 7), Luis Alberto 7; F. Anderson 6.5, Immobile 8, Pedro 6 (dal 25' s.t. Moro 6). Allenatore: Sarri 6.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7; Marusic 6, Luiz Felipe 5, Patric 6, Radu 5.5 (dal 9' s.t. Hysaj 5); Milinkovic 6.5, Leiva 6 (dal 9' s.t. Cataldi 6), Luis Alberto 7; F. Anderson 6.5, Immobile 7, Pedro 6 (dal 25' s.t. Moro 6). Allenatore: Sarri 6.5

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 7; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6, Patric 6, Radu 6 (Hysaj 5,5 9' st); Milinkovic-Savic 5, Leiva 5,5 (Cataldi 6 9' st), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 7, Immobile 7,5, Pedro 6 (Raul Moro sv 26' st). All.: Sarri 6,5

IL MESSAGGERO - Strakosha 6,5; Marusic 5, Luiz Felipe 6, Patric 5, Radu 5,5 (9' st Hysaj 5); Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,5, Immobile 7, Pedro 5 (26' st Moro 6). All.: Sarri 5

LA NAZIONE - Strakosha 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 5.5, Radu 6 (9' st Hysaj 6.5); Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (9' st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 7, Pedro 5.5 (26' st Raul Moro 6.5). Allenatore: Sarri 6.

LIBERO - Strakosha 6; Marusic 5.5, Luiz Felipe 5.5, Patric 5, Radu 6 (9' st Hysaj 5.5); Milinkovic-Savic 5.5, Leiva 6.5 (9' st Cataldi 7), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6, Immobile 7, Pedro 6 (26' st Moro 6). All. Sarri.

IL GAZZETTINO - Strakosha 6,5; Marusic 5, Luiz Felipe 6, Patric 5, Radu 5,5 (9' st Hysaj 5); Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,5, Immobile 7, Pedro 5 (26' st Moro 6). All.: Sarri 5

L'ARENA - Strakosha 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 5.5, Radu 6 (9' st Hysaj 6.5); Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (9' st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 7, Pedro 5.5 (26' st Raul Moro 6.5). Allenatore: Sarri 6.

IL GIORNO - Strakosha 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 5.5, Radu 6 (9' st Hysaj 6.5); Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (9' st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 7, Pedro 5.5 (26' st Raul Moro 6.5). Allenatore: Sarri 6.