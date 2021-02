Lazio, possesso non sempre vuol dire pericolosità: ecco la differenza con l'Inter

L'impressione che la Lazio ha dato per buona parte del match perso contro l'Inter è stata positiva, con il pallone spesso tra i piedi degli uomini di Inzaghi che cercavano di scardinare l'organizzazione difensiva nerazzurra. La grande differenza che si è vista in campo sta però nella pericolosità e nel cinismo delle due squadre, come sottolinea Lazio Page: se si esamina il rapporto tra i minuti di possesso palla nella trequarti avversaria e le occasioni da gol create si può notare che la Lazio ha costruito 2 occasioni in 22 minuti e 21 secondi, mentre l'Inter è arrivata ad essere pericolosa ben 8 volte in soli 8 minuti e 58 secondi. In sintesi, si sta parlando di un'occasione ogni minuto e 7 secondi di possesso palla per i nerazzurri, mentre per la Lazio il dato si traduce in un'occasione ogni 11 minuti e 10 secondi: è qui la grande differenza nello sfruttare il possesso nella trequarti avversaria che alla fine ha deciso la partita.

Minuti di possesso palla nella trequarti avversaria/occasioni da gol



Inter ▪️1”7

Lazio ▪️11”10



(Inter 8 occasioni da gol in 8”58 di possesso nella trequarti avversaria, Lazio 2 in 22”21)#InterLazio — Lazio Page (@laziopage) February 15, 2021