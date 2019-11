Lazio, prove di rinnovo con Luiz Felipe: discorsi già avviati

Non è il periodo più positivo a livello personale, ma le sue qualità sono indubbie e la Lazio lo sa bene. Titolare nell'ultima sfida con il Lecce, Luiz Felipe ha giocato solo uno scorcio di gara col Torino, si era accomodato in panchina invece contro Fiorentina e Milan. Alla ripresa a Formello ci sarà anche lui, stavolta non convocato dal Brasile Under 23. Un periodo così e così che però potrebbe nascondere delle sorprese. La Lazio infatti punta molto su di lui, arrivato a Roma giovanissimo. Un investimento lungimirante di Lotito e Tare che lo prelevarono dalla serie D brasiliana. Il club vuole preservare quello che considera un suo patrimonio ed è disposta a discutere con lui il rinnovo del contratto, per ora in scadenza nel 2022. Il primo incontro, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è andato in scena un paio di settimane fa, quando nella Capitale è sbarcato Jorge Ulisses, un collaboratore stretto di Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, i suoi procuratori. Fumata grigia, almeno per il momento, a gennaio dovrebbe esserci un nuovo incontro fra le parti per trovare un'intesa fino al 2024. Il difensore percepisce al momento 500 mila euro all'anno. Dopo Milinkovic, Correa e Caicedo, potrebbe essere arrivato il momento di Luiz Felipe.

